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苗栗造橋回收廠暗夜大火 臥床老翁葬身火窟

2023/1/17 08:15（1/17 08:51 更新）
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苗栗縣造橋鄉一間回收廠17日凌晨發生大火，一名員工的75歲父親因臥病在床行動不便，逃生不及，命喪火場，火警原因待由警消調查。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月17日
苗栗縣造橋鄉一間回收廠17日凌晨發生大火，一名員工的75歲父親因臥病在床行動不便，逃生不及，命喪火場，火警原因待由警消調查。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月17日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣造橋鄉某回收廠今天凌晨火警，消防人員獲報趕往時，火勢濃煙猛烈，一名員工的75歲父親臥病在床行動不便，逃生不及，命喪火場，火災原因待進一步調查。

苗栗縣政府消防局凌晨2時許接獲火警通報，現場為3層樓鋼構鐵皮建築，消防人車趕抵現場時，1、2樓全面燃燒，火勢猛烈，但半小時內獲控制，約3時19分撲滅。

消防局第2大隊長曹春風表示，火災發生時一名員工在沐浴，聽見有人喊火警，趕緊逃出，但住1樓的江姓老翁受困火場身亡。

消防人員說，死者為回收廠另名員工父親，患失智臥床行動不便，疑遭高溫濃煙嗆暈，幾乎無逃生動作；老翁平日寄住在回收廠1樓房間便於照顧，火警發生時兒子不在現場。（編輯：李明宗）1120117

苗栗縣造橋鄉一間回收廠17日凌晨發生火警，消防人員獲報趕往時，火勢濃煙猛烈，一名員工的75歲父親因失智臥床行動不便，逃生不及喪命。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月17日
苗栗縣造橋鄉一間回收廠17日凌晨發生火警，消防人員獲報趕往時，火勢濃煙猛烈，一名員工的75歲父親因失智臥床行動不便，逃生不及喪命。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月17日
#曹春風
#苗栗縣政府消防局
#苗栗縣
曹春風
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