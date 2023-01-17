助康建槍案嫌李鴻淵買槍藏匿 賴裕隆遭判4年2月

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南投縣草屯鎮康建生技槍擊案，犯嫌李鴻淵做案槍彈為友人賴裕隆（前右）引介購買，且事後賴裕隆也幫助藏匿李嫌。南投地院17日依法判處賴裕隆合併應執行有期徒刑4年2月、罰金新台幣16萬元。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月17日

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）草屯鎮康建生技槍擊案，犯嫌李鴻淵做案槍彈由友人賴裕隆引介購買，南投地方法院今天下午依幫助持有槍枝罪、藏匿人犯罪，判處賴裕隆合併應執行有期徒刑4年2月、罰金16萬元。

康建生技公司民國111年7月14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵行刑式轟頭，造成公司負責人賴敏男重傷，賴的70歲弟弟及40歲女兒、60歲劉姓男課長、45歲張姓女員工死亡，李鴻淵連夜逃亡，隔天在台中市一家養生館被緝獲，全案111年8月30日依殺人等罪嫌提起公訴。

李鴻淵做案槍、彈由友人賴裕隆介紹購入。南投地方法院發布新聞稿表示，賴裕隆於107年底至108年初，幫李鴻淵約出有意出售槍彈的「阿俊」見面，李鴻淵以新台幣3萬元購買具殺傷力非制式手槍1把、子彈30發。

賴裕隆於108年7月29日前某天，又幫李鴻淵約「阿俊」見面，這次李鴻淵以10萬5000元代價購入非制式手槍2把、制式子彈20發、非制式子彈152發；李鴻淵做案後當天晚間去找賴裕隆，賴裕隆明知李鴻淵涉嫌殺人案件，仍提供養生館包廂供李鴻淵藏匿躲避警方查緝。

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賴裕隆被逮後坦承所有犯行，法院依據賴裕隆自白、證人證述等資料，認定賴裕隆幫助李鴻淵持有槍彈、藏匿人犯犯行明確，依幫助犯非法持有可發射子彈具殺傷力槍枝罪2次，判處有期徒刑2年併科罰金6萬元，及2年10月併科罰金12萬元，藏匿人犯罪則判刑1年。

南投地院表示，全案仍可上訴高等法院台中分院，全案尚未確定，同案被告李鴻淵另擇期審結；賴裕隆聽完宣判後還押，對於媒體詢問為何協助購買槍彈、是否自願幫助李鴻淵等問題，賴裕隆皆不回答。（編輯：黃世雅）1120117