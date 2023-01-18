出遊嬉鬧朝車外喊救命 台南動員20警圍捕送辦

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5名年輕男女17日從北部同乘一輛自小客車到台南旅遊，在車內嬉鬧時竟有人打開車窗大喊救命，警方獲報動員20名警力攔截，釐清後依違反社會秩序維護法送辦。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月18日

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）5名年輕男女昨天從北部同乘1輛自小客車到台南旅遊，在車內嬉鬧時竟有人打開車窗大喊救命，路過民眾熱心報警，警方動員20名警力攔截，釐清後依違反社會秩序維護法送辦。

台南市政府警察局第四分局育平派出所長吳尚謙今天接受媒體聯訪表示，昨天上午接獲民眾報案，指稱在安平區健康、育平路口目擊行進間的自小客車上，後座乘客朝車外大喊救命，隨即派遣線上警力攔截圍捕。

吳尚謙表示，參與攔截的20名警力於數分鐘內在安平區運河路上一處公有停車場包圍這輛自小客車，在確認車輛駕駛人及4名乘客都未遭脅迫、限制自由後，向車上人員詢問釐清案發經過。

吳尚謙指出，5人都是某知名連鎖日式拉麵店員工，年節前相約南下到安平區旅遊，因駕駛人沿途未停車讓乘客休息，後座19歲楊男內急難忍，眾人在車內嘻鬧後，楊男持惡作劇心態，朝車外大喊救命，隨即將車窗關上，經過的民眾發覺有異報案。

楊男行為涉嫌滋擾公共場所，警方依違反社會秩序維護法究辦，函送台南地方法院簡易庭裁處。

第四分局新聞稿指出，雖是虛驚一場，警方事後將案件處理情形回覆報案人，報案人了解狀況後大嘆：「很有事欸，他們好無聊喔。」但也肯定警方短時間內將車輛攔停，防制可能的危害發生。（編輯：郭諭儒）1120118