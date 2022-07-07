玩真心話大冒險輸家超商喊搶劫 男遭罰3000元

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市劉姓男子等3人，今年6月初玩真心話大冒險遊戲，由輸家劉男頭戴星巴克紙袋進入某超商大喊搶劫後離去，警方獲報依違反社維法偵辦，台中地院審理後裁罰劉男3000元。

台中市警察局第四分局今天告訴中央社記者，6月5日晚間11時多，接獲南屯區五權西路二段一處超商報案指稱，店內有人惡作劇大喊搶劫，警方到場調閱監視器，發現一名頭戴星巴克紙袋的男性，進入店內繞一圈並喊一聲搶劫後立即離去。

警方持續追查涉案人交通工具及調閱店內監視器，發現除戴星巴克紙袋男子外，另有一名偽裝成客人的男子陪同進入店內，還有一名男子在店外觀望未進入店內，3人一起乘坐車輛離去。

警方查出3人乘坐租賃自小客車，經取得承租人資料，查出19歲劉男承租車輛，經通知他到案說明，並供出頭戴星巴克紙袋的男子為18歲劉男，另店外觀望的男子為19歲邵男。

18歲劉男到案向警方表示，他提議與其他2人玩真心話大冒險遊戲，輸的人要進入超商大喊搶劫。3人皆坦承犯案，警方全案依違反社會秩序維護法函送偵辦。

經台中地院審理後，裁定大喊搶劫的劉男處罰新台幣3000元，其餘2人不罰。（編輯：陳仁華）1110707