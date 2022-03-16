慶生設計擄人惡作劇引騷動 台南7人遭送辦

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市警察局第六分局於今天凌晨接獲民眾報案，在南區夏林路發生擄人案，警方隨後追查到涉案車輛，卻發現是女友為男友慶生設計的惡作劇，將涉案7人依社維法送辦。

台南市第六分局上午發布新聞稿指出，凌晨0時許接獲民眾報案，指稱在夏林路有被害人遭人強行帶走，警方啟動專案小組追查，第一時間調閱到2輛可疑自小客車，並通報警網攔檢圍捕，不久後第四分局通報在安平區平通路一家餐酒館旁出現可疑車輛。

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警方指出，專案小組員警到場後發現所謂的「被害人」毫髮無損，並和對方人士有說有笑，了解後發現是一名邱姓女子為了幫男友慶生，設計將人帶走的惡作劇橋段，不料引起不知情路人打電話報案，隨後將涉案7人全部依社維法送辦。

警方指出，佯裝發生治安事件作為慶生手段相當不可取，不但引起一般民眾誤解有危害安全之虞，且無端浪費國家公共資源，最後還要負法律責任，呼籲民眾千萬別選這種得不償失的方式慶生。（編輯：陳仁華）1110316