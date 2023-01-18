桃園男師疑曾性騷女學生 教育局：已離職將調查

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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園某國中兼課許姓男老師，疑似在補習班任職時曾性騷擾女學生。桃園市政府教育局表示，許男到國中兼課時並非列冊的不適任教育人員，已在今天離職，將調查是否有其他學生受害。

有民眾在網路爆料監視器畫面，許姓男老師在為女學生輔導作業時，做出撫摸學生背部、嘟嘴索吻等不適宜行為，質疑許男是對學生性騷擾的慣犯。

桃園市教育局今天表示，本案監視器畫面事件，有桃園市政府社會局依「性騷擾防治法」調查處理在案，經社工了解，學生表示許姓男老師在補習班期間會有想要靠近學生的行為，但學生無意願提出申訴。

教育局表示，許姓男老師先前於補習班任職，去年8月開始在桃園市某國中兼課，該國中在任用許姓男老師時有依規定查詢，並非列冊不適任教育人員。

教育局表示，該國中今天接獲許姓男老師在補習班任職期間疑似對女學生性騷擾影片後，許姓男老師已在今天離職，並由學校針對許姓男老師目前任課班級學生進行調查，了解是否有學生遭受類此情事。（編輯：李錫璋）1120118