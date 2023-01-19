新北15警分局長調動規模最大 金山女分局長成亮點

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新北市警察局卸、新任分局長及大隊長聯合布達交接典禮19日舉行，新任金山警分局長蔣叔君（右）為本次新北警局人事調動中唯一女性分局長，她說，「性別不是問題」，今天被委以重任，就會扮演好角色。（新北市警察局提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月19日

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（中央社記者高華謙新北19日電）新北警察局今天舉行聯合布達交接典禮，16個警分局有15名分局長異動，規模史上最大，最大亮點是唯一女性分局長蔣叔君，她從航空警察局刑大大隊長調任金山警分局長，也是北海岸首位女分局長。

新北市政府警察局今天舉行卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，新北市政府警察局長廖訓誠表示，這次全國重要警職調整案是由警政署統一規劃，新北市府警察局有15名分局長與1名保安大隊長職務異動，其中5名是初任分局長，會要求大家在最短時間熟悉轄區治安狀況。

廖訓誠說，蔣叔君過去歷練豐富，曾擔任宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊大隊長、內政部警政署保安警察第7總隊刑事警察大隊大隊長及航空警察局刑大大隊長等要職，在刑事專業沒有問題，希望她在分局長職務能繼續發揮專業與敬業精神。

蔣叔君自中央警察大學資訊管理學系61期畢業，民國85年踏進警界後，分發到刑事局服務，辦過電腦犯罪、治平專案、毒品案與槍砲彈藥等業務，刑事偵辦經驗豐富，她在航空警察局擔任刑事警察大隊大隊長時，協助阻攔前往柬埔寨的民眾，並協助破獲數起重大走私案件，也因此獲拔擢。

蔣叔君說，兩性平權觀念逐漸普及，「性別不是問題」，今天被委以重任，必須扮演好角色，一定會竭盡全力讓團隊發揮最大戰力。（編輯：張銘坤）1120119