檢察官「跟冰河說再見」故事 談氣候變遷與人權

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為推動兩公約人權概念，檢察官陳思荔（圖）以冰島曾舉行一場冰河告別式，發想「跟冰河說再見」故事進行宣導，她表示，如何因應氣候變遷帶來的生活環境改變，是當今國際需要面對的重大人權議題。（陳思荔提供）中央社記者劉世怡傳真 112年1月22日

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（中央社記者劉世怡台北22日電）為推動兩公約人權概念，曾赴冰島旅遊的檢察官陳思荔以冰島曾舉行一場冰河告別式，發想「跟冰河說再見」故事進行宣導，氣候變遷造成毀滅性後果，危害環境也侵害基本人權。

法務部法制司檢察官陳思荔告訴中央社記者，今年推出首部國家人權行動計畫，選定八大人權議題，作為未來兩年政府想要推動的人權行動主軸，「氣候變遷與人權」就是其中之一。

她說，從「氣候變遷與人權」議題聯想到，之前前往冰島自駕旅遊時，有關注一個時時分享冰島現況的粉絲團，並在其中看到一則冰島為冰河舉辦告別式的新聞，因此她以「跟冰河說再見」故事，透過廣播節目傳達氣候變遷對於人類生活及基本人權侵害的嚴重性。

記者提問，全球暖化是環境保護的問題，為什麼氣候變遷也是人權議題？

對此，陳思荔指出，其實在1972年的聯合國人類環境宣言及1976年經社文公約第11條均已說明，生活在自由、平安且適於生活的環境裡，是人類共同享有的基本權利，且對於環境的改善及保護，人類都負有重要的責任。

因此氣候變遷造成的毀滅性後果不僅危害環境，也影響了人類福祉，正損害著人類生命、健康、糧食、用水等基本生存條件，如何因應氣候變遷帶來的生活環境改變，是當今國際需要面對的重大人權議題。

陳思荔表示，「冰島雖然離我們很遠，但與我們共享著一個地球」，環保議題在台灣已深根多年，國民的環保意識及素質皆有相當水平，現在需要做的，是在環保中再放入「人權」的概念，希望藉由這樣的小故事，讓大家不只關心自己身邊的環境，也能重視及保護世世代代的「環境權」。

她說，有人權的地方才有自由，兩公約所涵蓋的權利範疇相當廣泛，自從兩公約施行法正式施行起，法務部作為公務員人權教育訓練計畫的主責機關，即開始從教材、課程、師資及網站等各方面，進行兩公約的人權觀念推廣。

2021年起，「兩公約教育訓練及宣導計畫」已擴大了人權教育的受眾對象，除了公務員外，希望能透過多元管道的宣導，將兩公約條文、一般性意見及國家報告國際審查結論性意見及建議，轉化為社會大眾容易理解的具體案例及語言，來讓民眾瞭解兩公約所傳達的人權觀念及所保障的權利。

陳思荔表示，法務部開始以舉辦活動、走入社群媒體等方式，來推廣兩公約人權知識，之前因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，室內活動無法舉行，法務部策劃與影音平台合作，舉辦線上人權影展，只要利用網路取得觀影序號，即可觀賞精選的人權影片，大獲好評。

因此去年11月持續推出「兩公約十日談：人權速寫」線上影展，影展期間共發出1600多組觀影序號，也從觀影民眾問卷中收穫了比原先預期更多的鼓勵與回饋。

另外，從中可以看到在3C普及及兒少網路使用率提高的現在，探討網路性犯罪、網路霸凌等議題的「我12歲，你介意嗎」、「藍色恐懼」等影片，因為貼近生活，更容易觸動大眾的共鳴及反思，觀影者們的回饋都很直接且真實。

她說，除了人權影展外，法務部也推出了「人權搜查客」Podcast，以聊天式訪談，與各領域的人權實踐者暢聊各種人權觀點；希望透過名人生活典範的引導，觸發民眾對兩公約人權知識的興趣，讓人權學習融入生活。

第一季的人權搜查客共製播9集，在各大Podcast平台及e等公務員教育平台上架播出，獲得不錯迴響；點閱率最高的集數是與導演李家驊一起探討死刑議題的「從生命權到修復式司法」，以及前副總統陳建仁與談的「大仁哥開示─從公共衛生流行病學談人權」。

第二季壓軸是法務部長蔡清祥作為來賓，與聽眾分享法務部五大系統在人權保障上推出的許多革新及創新政策。（編輯：李亨山）1120122