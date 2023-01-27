北捷炸彈恐嚇信疑犯罪集團所為 刑事偵辦中

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北捷運接獲要在車站月台放炸彈的恐嚇信，警方表示近來收到不只一次類似案件，研判是同一犯罪集團，已報請檢察官指揮，與刑事警察大隊科偵隊、刑事警察局共同偵辦。

台北捷運表示，今天上午7時24分，客服信箱接獲旅客信件，內容為「在車站月台放置炸彈」，已立即通報行控中心並向警方報案，全線車站人員配合警方加強警戒，目前營運正常。

捷運警察隊表示，獲報後立即加派警力，結合各站保全與站務人員進行地毯式安全檢查，針對月台、廁所、消防設施等安全死角加強巡檢。

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捷運警察隊表示，類似案件近來已收到不只一次，研判是同一犯罪集團所為，目前已報請檢察官指揮，與刑事警察大隊科偵隊、刑事警察局共同偵辦中。

捷運警察隊說，捷運系統每日運輸旅客數百萬人次，更易成為妄圖一夕成名或製造恐慌的目標，除落實勤務綿密及提高見警率外，在各站設有各式防彈盾牌或防砍圓盾、防爆毯等裝備，隨時能夠因應突發狀況應變防處。（編輯：郭諭儒）1120127