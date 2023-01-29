法務部擬修法重罰 剝奪自由致死可論處無期徒刑

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法務部29日表示，將推動刑法相關條文修正，未來不法集團若剝奪受害人行動自由過程中造成死亡，最重可論處無期徒刑。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者龍柏安台北29日電）法務部今天表示，為遏止詐騙集團囚禁、凌虐等不法惡行，將推動刑法相關條文修正，未來不法集團若剝奪受害人行動自由過程中造成死亡，最重可論處無期徒刑。

近年詐騙集團猖獗，甚至透過誘騙台灣民眾至國外囚禁、凌虐，強逼受害民眾從事電信詐欺，並進行性剝削、勞力剝削、摘除器官等亂象，法務部去年已增訂處罰規定，最重可處7年有期徒刑，修正草案業經行政院院會審查通過，去年12月16日已函請立法院審議。

法務部今天發布新聞稿強調，鑒於詐欺犯罪有質變為暴力犯罪的趨勢，衍生出對被害人妨害自由、施以凌虐等複合性犯罪型態，甚至導致被害人重傷或死亡事件頻傳，因此除透過強力執法，也需從法制面下手，強化規範密度與加重處罰力道等方向著手修法，盼透過雙管齊下遏止詐騙暴力犯罪。

法務部提出的新修正草案，研擬將增訂加重結果犯，對於剝奪行動自由過程造成死亡、重傷害，將加重刑責，最重可論處無期徒刑，與可處7年有期徒刑的普通剝奪行動自由罪有所區別。

此外，因應新興詐欺犯罪模式，法務部也研擬增訂詐欺罪與剝奪行動自由罪之結合犯規定，加重刑責，最重可處10年有期徒刑，期盼嚴懲此類犯罪。

法務部統計，光是去年6月至12月，累計查獲電信網路詐欺集團就達1043件，共計9537人，比去年同期查獲率增加45.8%；此外電信網路詐欺涉及私行拘禁案件，截至今年1月28日止，查獲110件、被告421人，共羈押128人，查扣不法所得合計新台幣2443萬餘元。（編輯：李錫璋）1120129