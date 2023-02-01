涉掏空人民幣3.5億及內線交易 淘帝-KY董事長周訓財遭起訴

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淘帝-KY董事長周訓財等人涉嫌掏空人民幣3.5億元，及內線交易賣股避損逾新台幣148萬元。北檢1日偵結，依違反證交法將周訓財等4人起訴。圖為台北地檢署外觀。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者劉世怡台北1日電）淘帝-KY董事長周訓財等人涉嫌掏空人民幣3.5億元，涉將假文件提供檢調妨礙調查，以及內線交易賣股避損逾新台幣148萬元。北檢今天偵結，依違反證交法將周訓財等4人起訴。

依據台北地檢署起訴書指出，英屬開曼群島商淘帝國際控股有限公司（淘帝-KY）董事長周訓財（香港籍），也是淘帝中國公司董事長；全案起於，淘帝中國公司為提高資金效益，經董事會決議，總額度不超過人民幣8億元的短期投資標的，不用事先經董事會決行。

起訴書指出，周訓財指示財務總監程章濤於民國108年9月間辦理不實的興銀基金投資，塑造淘帝中國公司以人民幣3.5億元申購興銀基金假象，實際資金去向不明，進行掏空手法使淘帝中國公司及淘帝-KY公司受損，還以假憑證騙過會計師事務所核閱，足以影響投資人客觀判斷及損害主管機關對於財報查核的正確性。

起訴書指出，國內媒體比對興銀基金財務報告發現並沒有投資人斥資人民幣3.5億元投資，進行報導披露質疑本件投資真實性。

檢方指出，周訓財、程章濤指示總稽核陳建瑋就報導發布澄清重大訊息，改佯稱是投資興銀基金另個理財商品，以避免未投資一事遭檢調偵辦；又於接獲檢調要求提供資料時，提供偽造文件而涉嫌妨礙調查。

此外，因淘帝-KY公司受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響而營業虧損，在109年公告本件重大消息前，由財務長王冠華配合周訓財指示，將周訓財持股陸續賣出規避損失新台幣148萬8960元。

台北地檢署認定周訓財等4人行為，分別違反證券交易法的特別背信罪、財報不實罪、意圖妨害司法機關調查，偽造文件罪及內線交易等罪嫌提起公訴。（編輯：李錫璋）1120201