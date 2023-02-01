台灣燈會試營運 北市警強力取締違規攤販和違停

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2023台灣燈會在台北1日起試營運，5日元宵節將正式開展。台北市警方表示，為避免流動攤販影響燈區秩序，將嚴格取締違規攤販，包含忠孝東路沿線光展區和信義商圈行人徒步區（圖）都列為重點區。（台北市警察局信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月1日

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）台灣燈會今天起試營運至4日，且正式開展至19日結束。北市警方今天說，為避免流動攤販影響燈區秩序，將嚴格取締違規攤販，忠孝東路沿線光展區和信義商圈行人徒步區為重點區。

台北市警察局信義分局和大安分局今天發布新聞稿表示，2023台灣燈會自今天起至4日進行試營運，並於5日至19日正式開展，預計北市大安區及信義區將湧入大量賞燈人潮，且研判攤商將藉人潮聚集，利用東區商圈街道、騎樓處違規擺攤。

為維護賞燈遊客用路權益及安全，信義分局在燈會期間將加強燈區周邊道路交通疏導、管制，且為避免流動攤販於燈區任意穿梭，佔用賞燈空間、影響燈區秩序及市容，將嚴格取締燈區內違規攤販；另，大安分局也針對忠孝東路沿線光展區，特別規劃專案執法勤務，加強驅離取締。

警方表示，對於違規設攤行為，將依道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款規定，未經許可在道路擺設攤位，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主新台幣1200以上2400元以下罰鍰，並依法查扣、沒入攤棚或攤架。

試營運首日，信義分局指出，東區商圈及信義商圈行人徒步區已有零星攤販違規設攤，警方接獲通報後立即到場，針對違規攤販製單舉發並責令清除，為避免違規攤販抱有僥倖心態，將重點巡查信義商圈行人徒步區和持續嚴格取締。

信義分局提醒，除違規攤販外，違規停車也是執法重點，信義商圈行人徒步區禁止機車進入及停放，民眾切勿騎乘機車駛入，以免受罰。

大安分局也呼籲，請前往賞燈民眾不要購買違規攤販所販售來路不明物品，避免權益受損，並善加利用大眾交通運輸工具搭乘，既便利又不易造成交通壅塞。（編輯：方沛清）1120201