航警局保安警察小隊長配槍睡覺遭檢舉 調職嚴懲

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（中央社記者吳睿騏桃園機場2日電）航警局保安警察大隊一名小隊長，遭檢舉在執行塔台勤務時配槍睡覺，航警局今天表示，接獲相關資料後已調整服務單位、調為非主管職務並加重懲處，後續將加強落實勤務紀律。

航空警察局保安警察大隊第一分隊郭姓小隊長（身兼第一分隊副分隊長），先前在執行塔台勤務時配槍卻在睡覺，遭人拍照向媒體投訴指出，不但影響觀感更有安全疑慮，且郭姓小隊長身為主管卻未以身作則上班睡覺，恐怕會危及塔台飛安。

保安警察大隊第一隊隊長李俊明接受媒體聯訪表示，警方依檢舉人提供畫面清查相關監錄影像，初步查處違反勤務紀律屬實，將本於「不護短、不庇縱」原則嚴懲不貸。

李俊明說，郭姓小隊長行為遭檢舉並引發負面輿情，影響警察機關形象且不適任主管職務，已調整為非主管職務、調整服務單位並加重懲處，後續將加強要求落實勤務紀律，並列為重點督導單位加強督導，同時指派幹部加強導帶勤，維護機場安全與秩序。

有航警人員私下指出，依照檢舉者提供的照片來看，應該已是1、2年前所拍攝，且部分地點是管制區，應該是「自己人」檢舉，雖然郭姓小隊長平時管理下屬嚴謹、工作上盡責，但執勤睡覺是事實，希望能記取教訓。

保安警察大隊另外一名小隊長，日前才因執勤時帶槍睡覺遭檢舉，航警局在接獲相關資料後已將小隊長調職，查處後將依規定處分。（編輯：李錫璋）1120202