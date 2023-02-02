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屏東警方溯源追查 再破獲1製毒工廠

2023/2/2 13:50（2/2 14:01 更新）
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屏東縣政府警察局里港分局111年12月破獲安非他命製毒工廠，逮到鄭姓犯嫌等3人，再溯源追查鎖定鄭嫌另一處製毒工廠，在112年1月30日破獲，並查扣共18.7公斤的原料。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月2日
屏東縣政府警察局里港分局111年12月破獲安非他命製毒工廠，逮到鄭姓犯嫌等3人，再溯源追查鎖定鄭嫌另一處製毒工廠，在112年1月30日破獲，並查扣共18.7公斤的原料。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月2日
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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東縣政府警察局里港分局去年12月破獲安非他命製毒工廠，逮到鄭姓犯嫌等3人，再溯源追查鎖定鄭嫌另一處製毒工廠，今年1月30日破獲並查扣共18.7公斤的原料。

里港分局今天發布新聞稿指出，去年12月10日掌握情資，高樹鄉舊寮村某處民宅有1座安非他命製毒工廠，查獲犯嫌鄭嫌等3人，當場查扣多種安非他命先驅原料淨重10.6公斤及製毒工具一批等證物。

專案小組繼續向上溯源，經追查並調閱資料，鎖定鄭嫌位於高樹鄉新豐村尚有另1座製毒工廠運作，並於今年1月30日破獲鄭嫌的第2座安非他命工廠，查扣先驅原料18.7公斤、製毒工具等證物一批。

里港分局長鄭頴聰表示，對於維護治安工作不懈怠，不法分子或涉及違害社會秩序等案件將強勢執法，以維護社會治安。（編輯：謝雅竹）1120202

#鄭頴聰
#里港
#里港分局長
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