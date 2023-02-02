2車競飆阿里山公路輪胎起火囂張PO網 嘉警追究刑責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）春節期間，阿里山公路有2輛汽車追逐競飆，其中一輛輪胎甚至起火，車主囂張PO網，警方今天看到影片，除處以罰鍰外，將通知車主到案釐清是否涉及公共危險罪嫌。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿指出，今天在網路上發現有網友PO出一段阿里山公路上的影片，在春節期間，有2輛白色自小客車在阿里山40公里處下山方向沿線違規跨越雙黃線、逆向及競速等危險駕駛行為，通過觸口明隧道時，其中一輛汽車前面2個輪胎甚至起火。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方表示，其中一名車主將高速追逐的危險行為囂張PO上網路，警方發現後，將追查危險駕駛的車主，並通知到案說明，全案除了將依相關法規處以罰鍰外，將釐清車主是否涉及刑法公共危險罪嫌。

中埔分局呼籲，危險駕車行為觸犯「道路交通管理處罰條例」，最高可處新台幣2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；若發生事故，可對肇事者吊銷駕照，駕駛人在山區道路跨越雙黃線及競速等危險行為，容易造成重大交通事故，也危及其他用路人安全，籲請駕駛行車時遵守交通規則，避免害人害己。（編輯：陳仁華）1120202