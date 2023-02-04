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奇異筆膠帶變造贓車牌 竊賊逃逸遭警逮捕

2023/2/4 10:54
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（中央社記者黃旭昇新北4日電）劉姓男子涉嫌偷竊汽車後，以膠帶與奇異筆變造車牌，仍遭巡邏警員識破；查緝時雙方展開追逐後逃逸。新北警方2日循線在桃園市逮捕劉嫌，依竊盜、偽造文書等罪嫌送辦。

新北市政府警察局三峽分局今天發布新聞指出，鶯歌派出所線上員警日前執勤時，發現前方轎車車牌明顯經變造，以膠帶、奇異筆將原有車牌號碼「0」改成「8」，企圖矇混過關。

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員網警用電腦一查發現是失竊贓車，上前攔查時車內駕駛衝車逃逸。但嫌犯意圖逃逸時，員警已先噴辣椒水壓制，讓劉男眼睛刺痛張不開，車輛失控自撞路旁分隔島後棄車逃逸。員警車內蒐證查扣遺落手機，發現劉男是桃園警方列管毒品人口，2日下午循線前往桃園市將他查緝到案。

警方調查，劉嫌有竊盜、毒品前科，1月29日凌晨騎電動機車前往鶯歌區鶯桃路上，涉嫌以自備鑰匙偷車，並變造車牌車號，但手法太過粗糙仍被眼尖員警識破。劉嫌供稱遭查緝時，因剛施用海洛因及安非他命毒品，擔心遭警方識破才衝車逃逸。全案訊後依竊盜、偽造文書及毒品危害防制條例等罪嫌法辦。（編輯：孫承武）1120204

#新北市三峽警分局
#竊車
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