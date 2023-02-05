疑抽菸引燃棉被 萬里6旬婦送醫不治

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新北市萬里區62歲林姓女子4日晚間疑睡前在房間抽菸不慎引燃棉被，消防人員到場時，林女已被女婿救出門外，消防人員除立即實施排煙外，並接手將林女送往基隆長庚醫院，經急救後仍不治。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月5日

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（中央社記者王朝鈺新北5日電）新北市萬里區62歲林姓女子昨天晚間疑睡前在房間抽菸不慎引燃棉被，消防人員到場時，林女已被女婿救出門外失去呼吸、心跳，經送醫急救後宣告不治。

消防局昨天晚間8時許接獲報案，指萬里區瑞泉路民宅發生火警，立即出動15車38人前往搶救，警消到場時火勢已撲滅，林女已被女婿救出門外，消防人員除立即實施排煙外，並接手將林女送往基隆長庚醫院，經急救後仍回天乏術。

報案人林女的丈夫向消防表示，火災發生時曾接到妻子林女來電求救，他和女婿趕回家，將林女從房間救出門外，當時林女已失去生命徵象。

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消防人員勘查現場後發現，棉被被丟在門口處，僅棉被和門口的木門周圍有燃燒痕跡，燃燒面積約2坪，初步懷疑，林女睡前在房間抽菸不慎引燃棉被，林女感到痛楚時將棉被丟出，但已無力逃生，不過，確切起火原因，仍有待火災鑑識中心調查後才能釐清。

此外，基隆市信二路74巷一處2層樓鐵皮屋今天清晨6時許發生火警，消防到場時已全面燃燒，立即布設水線灌救，火勢在上午7時20分撲滅，所幸火災發生當下屋內無人，沒有人員受傷。（編輯：張銘坤）1120205