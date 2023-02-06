陽金公路4公里山壁崩落 上午單線雙向管制通行

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陽金公路4公里處山壁5日晚間9時許崩落，壓毀林莊淨水場3座快濾桶，土石宣洩而下堆積在路面占據車道，道路雙向封閉，經交通部公路總局第1區養護工程處景美工務段和區公所漏夜搶修，6日上午已可單線雙向管制通行。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月6日

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（中央社記者王朝鈺新北6日電）受到大雨侵襲影響，陽金公路4公里處山壁昨天晚間9時許崩落，壓毀林莊淨水場3座快濾桶，土石宣洩而下堆積在路面占據車道，道路雙向封閉，經搶修後，車輛上午已可單線雙向管制通行。

新北市金山區長劉昌松上午在現場接受媒體聯訪表示，經交通部公路總局第1區養護工程處景美工務段和區公所漏夜搶修，上午已可供車輛單線雙向管制通行，不過，由於仍有水源溢流至路面，機車騎士須下車以牽車步行通過，希望能在今天晚間6時將雙向路面堆積的土石清除完畢。

劉昌松指出，昨天晚間自來水水源已關閉，目前流到路面的水源是上方的灌溉渠道因堆積土石溢流到路面，已請農田水利署相關單位協助阻斷水源，以利施工和人員安全。

此外，劉昌松表示，金山區約6000戶用水受到影響，目前先從萬里區調度水源，以減壓供水方式因應，尤以六股里和重和里受到影響最大，台灣自來水公司會設4處取水點供民眾取水。

劉昌松指出，現場雙向路面土石若能在晚間6時清除完畢，水公司會接續緊急接管，盡快恢復正常供水，至於現場的自來水設施是否要重建，要進一步會勘後再研議辦理。（編輯：張銘坤）1120206