更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

民眾簡訊報案檢舉違停 桃園警回錯訊息將懲處

2023/2/10 22:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園10日電）有民眾透過手機簡訊報案專線檢舉桃園市某處紅線違停，員警回覆指稱無故報案、涉及社維法。桃園警方表示，回覆內容是制式選項、員警手誤按錯，已向當事人道歉，後續將懲處。

有民眾在臉書（Facebook）發文指出，今天中午透過手機簡訊報案專線，檢舉桃園市大園區中山南路上的紅線違規停車，警方回覆「你無故傳送報案簡訊，經勸阻不聽，可依違反社會秩序維護法第85條4款，處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰，請勿再傳送報案簡訊，否則將依法查處」。

對此，桃園市政府警察局向中央社記者表示，此回覆為當事員警手誤，由於簡訊報案的回覆訊息有制式選項，員警在要選擇派員處理的選項時，不慎按到別的回覆選項；員警已在晚間致電給當事人道歉，後續也將進行相關懲處。

桃園市政府警察局勤務指揮中心股長蔡維興也在此貼文下方回應，除向當事人道歉，也有派員處理違規停車，後續將加強員警訓練。

警方表示，警政署為便利聽語障人士報案，在全國22個地方政府警察局設置簡訊報案專線，一般人士若非特殊情況，建議要報案或是有緊急救護需求時，可撥打110尋求協助。（編輯：戴光育）1120210

#蔡維興
#警政署
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族