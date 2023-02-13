調查：治安滿意度略降 7成以上對警察肯定

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（中央社記者林長順台北13日電）中正大學犯罪研究中心今天公布「111年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，對警察維持治安工作滿意度為73.1%。

調查指出，在「住家與社區治安狀況的觀感」上，83.1%的民眾感覺住家附近安全，維持了去年8成滿意度，多數受訪民眾認為住家附近治安狀況良好。不過，「整體治安滿意度」較去年些微下降。

調查顯示，維持7成以上的民眾對警察維護治安給予正面肯定，本次調查發現，民眾對「警察維護治安工作」的滿意度為73.1%。綜觀近年調查資料，民眾對「警察維護治安工作」的滿意度，雖維持7成以上，但於108年後卻逐年些許下降，顯示政府需持續努力與積極表現。

根據調查，在「民眾對政府強化社會安全網之各項措施的滿意度」調查中，有54.3%的民眾表示不滿意，足見各項相關措施仍有進步的空間，政府須持續努力以更加完善整體社會安全網絡。

在對法官審判案件部分，有32.8%民眾對於法官可公正公平審理與判決刑事案件持正面評價，與去年調查結果相比差距不大，仍維持在3成以上的滿意度。由此可見，民眾對於法官的公正性仍存較高的負面態度，仍待持續努力。

在民眾對治安議題與施政作為的意見與滿意度方面，有55.3%受訪者對政府強力緝毒的表現持正面評價，與去年調查結果相距不大，此項結果顯示政府機關、警政、司法單位對緝毒工作的重視及投入，給予正向認可。

調查指出，民眾對政府在詐騙犯罪防制的表現，本次調查結果發現，有53.3%的受訪者對此持負面態度，與去年相比，滿意度逐年降低的趨勢，顯示台灣人民對於近期詐騙案件頻傳的擔憂。

另外，對大麻除罪化的意見，調查結果發現「完全不贊成大麻除罪化」共約61.2%，「基本上不贊成大麻除罪化，但如有配套措施願意考慮」共22.4%，總計反對大麻除罪化的受訪者為83.6%。

中正大學犯罪研究中心表示，本調查於今年1月13日至16日，完成訪問全台1806名民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.2%。（編輯：張銘坤）1120213