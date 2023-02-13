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酒駕男連撞停車格9機車釀1傷 北市警依法送辦

2023/2/13 16:38（2/13 16:51 更新）
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台北市中山區13日上午發生多車碰撞車禍，警方調查發現，26歲邱姓男子駕車返回基隆住處途中，擦撞路邊停車格內9輛機車，造成1女受傷，經檢驗邱男酒測值為0.54毫克，後續依公共危險等罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月13日
台北市中山區13日上午發生多車碰撞車禍，警方調查發現，26歲邱姓男子駕車返回基隆住處途中，擦撞路邊停車格內9輛機車，造成1女受傷，經檢驗邱男酒測值為0.54毫克，後續依公共危險等罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月13日
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（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市中山區今早發生多車碰撞車禍，警方調查發現，邱姓男子駕車返家途中擦撞路邊停車格內9輛機車，造成1女受傷，經檢驗邱男酒測值為0.54毫克，後續依公共危險等罪嫌送辦。

台北市警察局中山分局指出，今天上午10時45分許獲報，指新生北路三段發生一起多車擦撞交通事故，立即派員趕往處理，發現為26歲邱姓男子開車沿新生北路行駛時，右側車身與右方停車格內的9輛機車發生碰撞。

其中，林姓男子當時騎機車載著邱姓女子尋找停車位，突遭邱男駕車碰撞，邱女因而跌落地面，受有背部及骨盆挫傷。

邱男供稱，昨晚和友人餐敘飲酒至今天早上，原本要開車回基隆；警方實施酒測發現酒測值為0.54毫克、超標，將依涉犯公共危險及過失傷害等罪嫌將邱男移送地檢署偵辦。（編輯：蕭博文）1120213

#新生北路
#台北市警察局中山分局
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