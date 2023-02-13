司法院：觀察民調 近10年司法公信力呈上升趨勢

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（中央社記者林長順台北13日電）中正大學犯罪研究中心今天發布民眾對司法與犯罪防制滿意度調查，32.8%受訪民眾對法官審理等持正面評價。司法院對此表示，綜合觀察歷年民調，近10年來司法公信力呈上升趨勢。

國立中正大學犯罪研究中心今天發表「111年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，其中有32.8%受訪民眾對於法官可公正公平審理與判決刑事案件持正面評價，與去年調查相比差距不大，比前年信任度上升6.1個百分點。

司法院表示，綜合觀察司法院、遠見雜誌（中華民國群我倫理促進會）及中正大學犯罪研究中心的歷年民調，近10年來司法公信力均呈現上升趨勢。

其中，司法院於去年進行的「一般民眾對司法認知調查」，表達信任法官的受訪民眾比例更為58.8%，為歷年新高；遠見雜誌於民國110年（去年未進行調查）的民調數字為43.1%，也是近10年最高。

司法院指出，中正大學犯罪研究中心表示經比較所做調查，近10年法官信任度已有長足進步，可見民眾對於司法院進行的司法改革有所肯定，該中心並指出因判決下來一定會有一方不滿意，為影響滿意度的重要因素。

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至於中正大學犯罪研究中心所做民調的司法信任度相較司法院、遠見雜誌明顯偏低，司法院表示，或許因為該民調的其他調查成果多涉及廢除死刑、治安狀況、強力緝毒、詐騙犯罪防制、大麻除罪化等與警政、偵緝犯罪有關者。

司法院指出，涉及警政、偵緝犯罪有關者，與法官需依據證據審判，本於無罪推定原則，兼顧人權維護與正義實現的工作本質並不相同，是否適宜一併進行調查，並非無探討餘地。（編輯：戴光育）1120213