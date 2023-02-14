更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

更生美展首度移師北部 好小子顏正國書法在列

2023/2/14 17:18（2/14 20:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
更生保護會台中分會舉辦「更生美展」已25年，今年首度移師北部，14日在法務部藝文走廊舉辦開幕，展現更生藝術家創作成果，以書法畫作展出的演員、更生人顏正國（左）出席開幕儀式。（法務部提供。）中央社記者劉世怡傳真 112年2月14日
更生保護會台中分會舉辦「更生美展」已25年，今年首度移師北部，14日在法務部藝文走廊舉辦開幕，展現更生藝術家創作成果，以書法畫作展出的演員、更生人顏正國（左）出席開幕儀式。（法務部提供。）中央社記者劉世怡傳真 112年2月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北14日電）更生保護會台中分會舉辦「更生美展」已25年，今年首度移師北部，今天在法務部藝文走廊舉辦開幕，展現更生藝術家創作成果，電影「好小子」演員、更生人顏正國的書法作品在列。

法務部長蔡清祥於開幕時致詞表示，去年年底前往台中主持及參觀「更生美展」後，認為參展作品非常精采且具可看性，特別邀請「更生美展」到法務部舉辦，讓北部地區的藝術愛好者可以更方便地欣賞到更生人及收容人的精彩作品。

法務部發布新聞稿指出，這次展出平面及立體作品共153件，其中包括7名更生藝術家、台中監獄及台中女子監獄的收容人作品。

「更生美展」是財團法人台灣更生保護會台中分會為提升更生人藝術氣息、陶冶性情及響應心靈改革政策，並培育學有一技之長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中分會結合台中監獄、台中榮譽觀護人協進會、台中市雕塑學會等社會資源，由雕塑家黃映蒲邀集多名老師於民國86年間在台中監獄辦理「雕塑心靈之美技藝訓練班」，授課內容包括雕塑、漆器、陶藝、水墨、西畫、書法、竹編等。

訓練班開辦後，87年6月間在台中市大墩文化中心舉辦第一屆「更生美展--雕塑心靈之美技藝訓練班成果展」，其後每年均舉辦展覽，迄今已有25年歷史。（編輯：戴光育）1120214

#法務部長
#顏正國
#蔡清祥
蔡清祥
新任矯正署長周輝煌：詐欺犯和解列假釋審核參考犯保士林分會辦餐會送暖 蔡清祥現身關懷
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族