更生美展首度移師北部 好小子顏正國書法在列

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更生保護會台中分會舉辦「更生美展」已25年，今年首度移師北部，14日在法務部藝文走廊舉辦開幕，展現更生藝術家創作成果，以書法畫作展出的演員、更生人顏正國（左）出席開幕儀式。（法務部提供。）中央社記者劉世怡傳真 112年2月14日

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（中央社記者劉世怡台北14日電）更生保護會台中分會舉辦「更生美展」已25年，今年首度移師北部，今天在法務部藝文走廊舉辦開幕，展現更生藝術家創作成果，電影「好小子」演員、更生人顏正國的書法作品在列。

法務部長蔡清祥於開幕時致詞表示，去年年底前往台中主持及參觀「更生美展」後，認為參展作品非常精采且具可看性，特別邀請「更生美展」到法務部舉辦，讓北部地區的藝術愛好者可以更方便地欣賞到更生人及收容人的精彩作品。

法務部發布新聞稿指出，這次展出平面及立體作品共153件，其中包括7名更生藝術家、台中監獄及台中女子監獄的收容人作品。

「更生美展」是財團法人台灣更生保護會台中分會為提升更生人藝術氣息、陶冶性情及響應心靈改革政策，並培育學有一技之長。

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台中分會結合台中監獄、台中榮譽觀護人協進會、台中市雕塑學會等社會資源，由雕塑家黃映蒲邀集多名老師於民國86年間在台中監獄辦理「雕塑心靈之美技藝訓練班」，授課內容包括雕塑、漆器、陶藝、水墨、西畫、書法、竹編等。

訓練班開辦後，87年6月間在台中市大墩文化中心舉辦第一屆「更生美展--雕塑心靈之美技藝訓練班成果展」，其後每年均舉辦展覽，迄今已有25年歷史。（編輯：戴光育）1120214