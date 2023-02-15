更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

屏東婦騎車沿路掉千元鈔 險丟員工薪水幸尋回

2023/2/15 10:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東縣東港鎮張姓婦人騎車前往公司途中，因背包拉鍊未拉好，導致包中的千元紙鈔沿路掉落，所幸警方透過監視器追查尋回，讓婦人順利找回要發給員工的薪水。

案件發生在1月31日上午9時許，監視器畫面顯示，一名婦人騎車經過東港鎮興漁街時，千元紙鈔沿路掉落、隨風飄散，但婦人並未察覺，持續騎車離去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東縣警察局東港分局東濱派出所長李俊宏今天接受媒體聯訪指出，員警當天接獲報案到場發現共有新台幣4萬元的千元鈔，返回派出所調閱監視器畫面追查，不到30分鐘就發現是49歲張姓婦人掉落的現金，趕緊通知領回。

張姓婦人向警方表示，當天上午匆忙趕著上班，可能斜背包拉鍊未拉好所致，到公司後驚覺包中的現金遺失，就趕緊沿途返回尋找，但都沒有結果，因為是要發給員工的薪水，不見真的特別心急，所幸警方協助找回，才鬆了一口氣。（編輯：張雅淨）1120215

#李俊宏
#興漁街
#東港鎮
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族