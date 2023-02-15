女兒車禍重傷照領助理費 前宜議員張秋明涉詐領

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）前宜蘭縣議員張秋明擔任議員期間聘用長女為助理，但在長女車禍重傷無法任職後，他涉嫌詐領助理補助費等共約新台幣87萬元，檢方昨天偵訊後諭令他20萬元交保。

宜蘭地方檢察署今天發布新聞表示，張秋明在民國99年3月1日至103年12月24日擔任宜蘭縣議員期間，以每月4萬元聘用長女為公費助理，但長女在102年5月11日發生交通事故，並自當日起至103年1月2日長達半年的時間都在醫院住院接受治療，出院後也有多次就醫及住院紀錄。

檢方指出，張女因車禍導致腦部及言語功能受重創，經張秋明於103年間向宜蘭地方法院聲請監護宣告；經地院裁定宣告張女為受監護宣告之人，並選定張秋明為張女的監護人。

檢方調查，張秋明明知張女於102年5月11日至103年12月24日期間，無法實際從事議員助理工作，竟仍向宜蘭縣議會詐領助理費及助理春節慰勞金，共87萬3065元。

檢方獲報後，昨天通知張秋明到案說明，經檢察官訊問後，認定張秋明涉犯違反貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大但無羈押必要，諭令張秋明以20萬元交保候傳，張秋明願意自動繳回不法犯罪所得87萬3065元。

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張秋明表示，長女發生車禍後，昏迷指數一度只有3，曾先後在3家醫院接受治療，時間長達1年多，其中更有46天都在加護病房，他都一直陪伴長女，加上之後自己又忙於爭取連任，又要忙於服務案件，長女也辦法自理生活，蠟燭兩頭燒，因此沒有把長女的助理職務退掉。

張秋明說，這真是他的疏忽，「有點丟臉」，但他沒有貪污意圖，後續仍會坦然面對司法。（編輯：李錫璋）1120215