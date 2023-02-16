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轎車阿里山公路爬坡突燃燒 火勢撲滅無人受傷

2023/2/16 12:49（2/16 13:26 更新）
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阿里山公路51公里處16日發生火燒車意外，一輛車齡20年轎車爬坡過程引擎冒煙，停在路中起火燃燒，嘉義縣消防局人員獲報趕往搶救，將火勢撲滅。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月16日
阿里山公路51公里處16日發生火燒車意外，一輛車齡20年轎車爬坡過程引擎冒煙，停在路中起火燃燒，嘉義縣消防局人員獲報趕往搶救，將火勢撲滅。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月16日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）阿里山公路51公里處今天發生火燒車，一輛車齡20年轎車爬坡時引擎冒煙，停在路中起火燃燒，因道路旁是林地，消防局派2輛消防車撲滅火勢、無人受傷，事故原因警方調查中。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，上午7時51分獲報，阿里山公路（台18線）51公里處發生汽車火警，因起火點一旁為森林與竹林，立即派遣奮起湖消防分隊2輛消防車前往滅火。

消防局說，人車抵達回報為一輛車齡20年的自小客起火燃燒，駕駛是一名年輕男性，車子起火前已自行脫離；立即布水線順利撲滅火勢，無人員傷亡，現場交由員警調查處理。

消防局說，以往在阿里山公路發生火燒車，常是下坡時煞車卡死，此次事故起火點在引擎蓋下方，呼籲車主要上阿里山前一定做好車輛檢查。（編輯：謝雅竹）1120216

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