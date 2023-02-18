中國男子遭路燈電死判國賠463萬 高市府將上訴

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）中國籍錢姓男子來台單車環島，行經高雄路竹區遭路燈電死。家屬提出國賠，法院一、二審判賠463萬元。高市養工處今天表示深感遺憾，但因法律仍存有爭議，將依法提起上訴。

高雄市政府工務局養工處中午發布新聞稿指出，市府對發生這樣的意外深感遺憾，但因法律仍存有爭議，將依法提起上訴。

養工處表示，事發前皆無接獲相關反應此路燈有漏電情形，且事發後經警方通知會同檢測，當下也未檢測出有漏電情形，在設置管理上應無國賠責任。查原審判決養護工程處應賠償請求權人共新台幣約463萬元，其賠償範圍、項目及金額仍有待協商，以符實際情形。

養工處指出，陸委會也澄清其並未函覆法院，中國大陸人民是中華民國國民，故養工處將依法提起上訴。上訴過程中仍將持續與請求權人協商，讓事件得以儘速獲得解決。

高雄地院判決指出，中國籍錢姓男子107年8月12日自中國來台騎自行車環島，但同月16日晚間6時許行經高雄市路竹區遭路燈電擊死亡。發現錢男的陳姓女子更供稱也有被路燈電到，感覺麻麻的。

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錢男家屬得知後跨海提出國賠訴訟，並提出電機公會證明路燈漏電確實可能致死，且錢男左前臂到左手腕有電擊痕跡，相驗證明書更記載死因為「電擊性休克」，據此要求工務局養工處賠償醫療、喪葬費、精神撫慰金、扶養費等共1165萬元。

高雄地院法官審理時發現案發前半年，錢男出意外處曾發生漏電意外，但之後仍未維修。經勘驗相關證詞和相驗報告，認定養工處維護不當，確實有過失。經扣除中國扶養退休金約700萬元後，判養工處應賠償錢男家屬精神撫慰金、扶養費等共463萬元。台灣高等法院高雄分院駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。（編輯：謝雅竹）1120218