宜蘭8旬翁疑腳麻誤踩油門 逆向撞灑水車

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82歲黃姓男子19日上午開車載著妻子行經宜蘭縣頭城鎮青雲路2段時，疑因腳麻誤踩油門，車輛衝至對向撞上灑水車，幸僅黃男妻子腳部輕傷。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月19日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）82歲黃姓男子今天上午開車載著妻子行經宜蘭縣頭城鎮青雲路2段時，疑似因腳麻誤踩油門，車輛衝至對向撞上灑水車，經酒測後，2名駕駛都沒有酒精反應，幸僅黃男妻子腳部輕傷。

警方調查，黃男今天上午7時許，駕駛藍色轎車載著79歲妻子，從青雲路2段南往北方向行駛至三和路口時，疑似因腳麻誤踩油門，轎車衝至對向車道，撞上正在停等紅燈由62歲石姓男子駕駛的灑水車。

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警方獲報到場，發現轎車左前車頭破裂，引擎蓋也因劇烈撞擊隆起，灑水車則前保桿和左車燈等處受損，黃男妻子腳部受傷，立即通報消防局派遣救護車將黃男妻子送醫治療，警方隨後對黃男和石男實施酒測，酒測值均為0。

宜蘭縣政府警察局礁溪分局呼籲，長者駕車時，應審酌自身身體狀況，勿勉強開車，如身體不適，應將車輛停於路旁休息，或請家人代為駕駛，以維安全。（編輯：張銘坤）1120219