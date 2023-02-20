搶刮刮樂攤刮中2300元 男子涉搶奪遭訴

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（中央社記者蘇木春台中20日電）程姓男子去年12月間，見台中市路旁有人擺攤販售刮刮樂，竟趁隙搶奪刮刮樂彩券1本，警方循線逮捕時，程男已將刮中的彩券兌獎，得手新台幣2300元，檢方依搶奪罪嫌將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，53歲程姓男子先前曾因竊盜案，於民國110年10月27日服刑完畢。程男去年12月13日中午12時13分時，經過台中市北區中華路2段，見路旁有張姓被害人擺攤販售刮刮樂彩券。

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程男趁對方不及防備之際，搶奪攤位上售價200元的刮刮樂彩券1本（100張），共計價值2萬元，他得手後隨即逃離現場，並將得手並刮中的彩券兌換現金，得款2300元。

案經張姓被害人報案後，警方調閱監視器循線逮捕程男，並查扣刮刮樂彩券79張。程男到案後坦承有搶奪犯行，但辯稱扣案的刮刮樂彩券79張是自己購買而非搶奪而來。檢方偵辦後，依證人證詞、扣押證物與監視器錄影畫面等證據，依搶奪罪嫌將程男起訴。（編輯：郭諭儒）1120220