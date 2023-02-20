更多編輯台推薦新聞：
室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望
文化

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

搶刮刮樂攤刮中2300元 男子涉搶奪遭訴

2023/2/20 16:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中20日電）程姓男子去年12月間，見台中市路旁有人擺攤販售刮刮樂，竟趁隙搶奪刮刮樂彩券1本，警方循線逮捕時，程男已將刮中的彩券兌獎，得手新台幣2300元，檢方依搶奪罪嫌將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，53歲程姓男子先前曾因竊盜案，於民國110年10月27日服刑完畢。程男去年12月13日中午12時13分時，經過台中市北區中華路2段，見路旁有張姓被害人擺攤販售刮刮樂彩券。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

程男趁對方不及防備之際，搶奪攤位上售價200元的刮刮樂彩券1本（100張），共計價值2萬元，他得手後隨即逃離現場，並將得手並刮中的彩券兌換現金，得款2300元。

案經張姓被害人報案後，警方調閱監視器循線逮捕程男，並查扣刮刮樂彩券79張。程男到案後坦承有搶奪犯行，但辯稱扣案的刮刮樂彩券79張是自己購買而非搶奪而來。檢方偵辦後，依證人證詞、扣押證物與監視器錄影畫面等證據，依搶奪罪嫌將程男起訴。（編輯：郭諭儒）1120220

#台中地檢署
#台中市
#刮刮樂
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族