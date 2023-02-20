台日災害防救研討會登場 蕭煥章：友好合作典範

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）「2023年臺日災害防救研討會」今天登場，消防署晚間表示，日本內閣府防災補佐參事官藤本真也率防災專家分享經驗，消防署長蕭煥章認為是台日友好合作典範，更凝聚兩國防救災能量。

消防署晚間發布新聞稿指出，今天舉行「2023年臺日災害防救研討會」，蕭煥章特別感謝藤本真也率防災專家一行人抵台分享經驗，並由日本與國內防災專家分別進行防災講座分享。

研討會中，包括藤本真也、日本內閣府防災石神翔伍、佐藤慶太，以及行政院災害防救辦公室主任吳武泰、國家災害防救科技中心主任秘書李維森、中央與縣市防救災業務承辦人員與全國災害防救學研機構（單位）代表都共同與會。

蕭煥章表示，日本是台灣在亞洲最親密的夥伴，雙方無論面臨何等嚴峻挑戰，都在最關鍵時刻相互扶持，持續深化台日雙方各領域友好交流，今天所舉辦的研討會就是台日友好合作典範。

他說，透過汲取日本災害防救及國際人道救援等相關經驗與機制，除對強化台灣災害防救能量有極大助益，也更加凝聚兩國防救災能量與友好共識。

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消防署指出，日本311大地震引發海嘯等複合式災害，造成史無前例的傷害，日本近年針對「複合式災害」應變及復原的革新與措施，以及災後指揮組織變革與透過實際操作後的成果，都能有效提升整體防救災效率，都是台灣可引以為精進的最佳借鏡。

另外，雙方在會中相互汲取防救災經驗，獲益良多，消防署未來將持續深化與日本災害防救領域的合作，提升國內整體災防能量。（編輯：戴光育）1120220