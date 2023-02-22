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工程師獨登新北雞心尖山墜谷 送醫傷重不治

2023/2/22 10:10（2/22 11:01 更新）
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26歲黃姓男工程師21日獨自到新北新店雞心尖山爬山時不慎跌落山谷，他趕緊報案求救，警消根據定位擴大搜救，直到深夜11時30分許在山谷發現多處骨折及頭部出血的黃男，送醫搶救不治。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年2月22日
26歲黃姓男工程師21日獨自到新北新店雞心尖山爬山時不慎跌落山谷，他趕緊報案求救，警消根據定位擴大搜救，直到深夜11時30分許在山谷發現多處骨折及頭部出血的黃男，送醫搶救不治。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年2月22日
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（中央社記者高華謙新北22日電）26歲黃姓男工程師昨天獨自到新北新店雞心尖山爬山時不慎跌落山谷，他趕緊報案求救，警消根據定位擴大搜救，昨天深夜11時30分許在山谷尋獲全身多處受傷的黃男，送醫搶救不治。

警消昨天下午近2時接獲黃男以電話報案，他指自己獨自爬山時跌落山谷，嘴巴與鼻子都在流血，手機電量剩30%，沒有行動電源，也不記得是從哪個登山口上去。

警消請黃男利用手機簡訊定位，但救難人員根據座標到竹林路一帶山區搜救都沒有尋獲，昨天下午4時許第2次手機定位為雙峰路一帶山區，終於在雙峰路46號前發現黃男的機車。

昨天天氣寒冷，49名消防與義消人員循登山步道擴大搜救，直到昨天深夜11時30分許，在山谷發現多處骨折及頭部出血的黃男，趕緊送新店慈濟醫院急救，但今天凌晨4時許仍搶救不治。

新北市消防局第四救災救護大隊長陳志瑋提醒，在從事山域活動前，應事先研訂路線並結伴同行，出發前也應帶手機並下載離線地圖，呼籲民眾不要獨自從事山域活動，避免脫隊或分散隊伍情形發生，以免發生事故時無人協助，以致錯過黃金救援時機。（編輯：張雅淨）1120222

26歲黃姓男工程師21日獨自到新北新店雞心尖山爬山，卻因不慎跌落山谷，送醫傷重不治。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年2月22日
26歲黃姓男工程師21日獨自到新北新店雞心尖山爬山，卻因不慎跌落山谷，送醫傷重不治。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年2月22日
26歲黃姓男工程師21日獨自到新北新店雞心尖山爬山時不慎跌落山谷，他報案求救，警消根據定位擴大搜救，直到深夜11時30分許在山谷發現多處骨折及頭部出血的黃男，緊急送往新店慈濟醫院救治。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年2月22日
26歲黃姓男工程師21日獨自到新北新店雞心尖山爬山時不慎跌落山谷，他報案求救，警消根據定位擴大搜救，直到深夜11時30分許在山谷發現多處骨折及頭部出血的黃男，緊急送往新店慈濟醫院救治。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年2月22日
#陳志瑋
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