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竹聯幫弘仁會涉設局斷欠債人手指 警逮12人送辦

2023/2/22 13:35
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）警方今天表示，竹聯幫弘仁會宜蘭分會近來在當地牟取不法暴利，設局讓人欠債、持大榔頭敲碎被害人手指。專案小組見時機成熟，日前逮捕12人，一舉殲滅，移送法辦。

宜蘭縣政府警察局今天表示，竹聯幫弘仁會陳姓宜蘭分會長在宜蘭各地招募不良分子，共組不法暴力犯罪集團，並於去年4月至今年1月間，多次藉故在卡拉OK及KTV等處所滋事，動輒糾眾持棍棒砸毀財物。

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此外，這個暴力組織為牟取不法暴利，先設局讓人欠債，再將被害人誘騙出面後強押囚禁，不但以眼罩矇眼、束帶綑手，還持辣椒水、電擊棒、棍棒等工具凌虐，強逼簽立新台幣上千萬的本票，更持大榔頭敲碎被害人手指，導致多名被害人身體嚴重骨折、手指截肢，已成宜蘭地區毒瘤，嚴重戕害治安。

警方表示，專案小組經長期跟監蒐證，20日兵分12路將涉案幫眾12人全數拘提到案，起出開山刀、辣椒水、鋁棒、毒咖啡包、大麻、本票等證物，全案依違反組織犯罪條例等送辦。（編輯：張銘坤）1120222

#竹聯幫弘仁會宜蘭分會
#宜蘭縣
#宜蘭縣政府警察局
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