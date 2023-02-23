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逃亡20年落網 擄人撕票犯巫秋標一審判無期

2023/2/23 19:54
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）涉嫌在民國91年參與擄人勒贖撕票案的男子巫秋標被通緝逃亡20年後，去年4月在高雄騎機車遭警攔查落網，台南地院審理後，今天判處無期徒刑，褫奪公權終身。

巫秋標案發後逃亡，被列為重大追緝要犯，只能隱姓埋，四處打零工維生，去年4月在高雄騎機車遭警方攔查，虛報身分證字號遭識破落網，並移送台南地檢署歸案。

巫秋標依法需滿25年刑事追訴期，也就是要到116年4月才會取消通緝，逃亡20年期間隱姓埋名到處借宿，連父母過世都沒辦法回家，落網後被警方載往台南地檢署歸案途中，還曾嘆氣喃喃自語「該還的還是要還」。

台南地院審理後今天宣判，合議庭認為巫秋標犯後逃匿20年，到案僅坦承擄人勒贖，對故意殺人、加重強盜等犯行矢口否認，難認有悔改之意，依共同意圖勒贖擄人而故意殺人，處無期徒刑，褫奪公權終身；又共同犯結夥3人以上強盜罪，處9年，褫奪公權8年。應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

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最高法院判決書指出，蔡峰宗民國91年因得知李姓鄰居繼承大筆遺產，於是便夥同友人李德榮、吳榮福和巫秋標綁架李男，並向家屬勒索新台幣1500萬元贖金，但因雙方贖金談不攏，4人為了滅證，便殘忍將李男綁在車內放火活活燒死。

台南高分院法官審理後，依擄人勒贖、殺人、強盜等罪判處放火的李德榮死刑；蔡峰宗、吳榮福無期徒刑，案經上訴最高法院駁回上訴定讞。（編輯：李亨山）1120223

#巫秋標
#蔡峰宗
#李德榮
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