女子連救2隻蜂鷹幼鳥 獸醫痛心發現飛羽遭人拔除

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東縣林姓女子連續在17日和今天於大武鄉產業道路救起東方蜂鷹幼鳥，獸醫發現2隻幼鳥都遭人為拔除單翅飛羽，相當痛心。

台東縣警察局大武分局多良派出所長陳建誠今天表示，林女17日傍晚返家，經大武鄉大竹村愛國蒲產業道路時，看到路中央站著一隻小動物，因天色昏暗，起初誤以為是石頭，上前查看赫然發現是隻幼鷹，眼神無助地站在路中央一動也不動。

林女靠近查看，原來是腿部受傷無法行動，隔天送到多良派出所安置，由台東縣政府農業處畜產保育科人員帶走轉送野灣野生動物保育協會池上野生動物醫院。

今天下午林女經同路段同地點，又發現1隻東方蜂鷹坐在馬路上，神情緊張，便趕緊通知農業處。

池上野生動物醫院照養課長廖朝盛下午接受中央社記者電訪表示，同一地點撿拾的2隻都是東方蜂鷹幼鳥，都有單翅的飛羽遭人為拔除，稍早那隻腳趾還疑似遭電擊必須截趾。

廖朝盛說，不知為何有人要拔掉這2隻幼鳥的飛羽，飛羽必須要很長的一段時間才會再長出來，新長的飛羽狀況不見得會很好，「這行為相當不好且觸法」。（編輯：郭諭儒）1120224