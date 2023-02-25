老大遭通緝小弟協助藏匿 中市警查獲起出槍毒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

55歲陳姓男子因案通緝判刑18年而潛逃在外，警方接獲情資得知陳男從桃園跑到台中，藏匿在2名小弟承租的某大樓內，經連月跟監，成功逮捕陳男，並起出改造手槍及海洛因等毒品。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中25日電）陳姓男子因案遭通緝潛逃，從桃園跑到台中，藏匿在2名小弟承租的某大樓內，台中市警方今天表示，經鎖定藏匿地點前往查緝，將陳男緝捕歸案，並起出改造手槍及海洛因等毒品。

台中市警察局刑事警察大隊指出，陳姓男子（55歲）因案通緝判刑18年而潛逃在外，警方接獲情資得知陳男從桃園跑到台中，藏匿在台中市西屯區某大樓內，開始布線查緝。

警方追查發現，陳姓男子幾乎足不出戶，躲在2個小弟承租的大樓裡，生活起居也由小弟負責，且逃亡期間仍持續販毒賺取生活費，由於出入都由小弟掩護，難以掌控行蹤。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經過連月跟監，警方表示，在時機成熟後，持台中地方法院所核發搜索票，在小弟租屋處成功逮捕陳男，現場另起獲改造手槍4把、子彈124顆、海洛因、安非他命等毒品數包等，全案訊後仍依毒品、槍砲、通緝罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方攻堅時還發現，原住於主臥的鍾姓小弟，一知道陳姓老大要來借住，還讓出主臥，自己窩在另一間小客房，忠心耿耿的2名小弟均擁槍自重，企圖保護陳姓老大行蹤及隨時火拚準備，幸而順利逮捕歸案。（編輯：謝雅竹）1120225