公祭場外爆黑衣男鬥毆 桃警掌握身分追查中

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市蘆竹區今天發生一起街頭鬥毆事件，前往參加告別式的民眾疑因排隊起口角，甚至拿出刀械大打出手。警方獲報到場雙方已離去，員警目前已掌握相關人身分，將通知到案究辦。

這場街頭鬥毆畫面隨即在網路上流傳，畫面中20多名黑衣男子在公祭場外互相叫囂推打，有人忙著勸架，也有人拿起一旁的椅子丟擲，還有人拿出刀械揮砍；影片並清楚呈現司儀主持公祭流程的聲音，但場外卻是一片混亂。

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桃園市警局蘆竹分局副分局長江慶斌接受媒體聯訪表示，一名建商日前去世，家屬今天在住家附近舉辦告別式，各方友人前來參加卻發生街頭鬥毆；警方獲報隨即派員前往，但滋事雙方已離開，警方已掌握相關人員身分，目前正持續追查並通知到案說明。

江慶斌指出，經初步調查，滋事雙方均為喪家友人，疑似參加公祭排隊進場時因故發生口角，進而演變成肢體衝突，最後雙方各自離去，沒有向蘆竹警分局報案或提告；但警方在相關人等到案後，將依社會秩序維護法或傷害等相關法令究辦。（編輯：蕭博文）1120226