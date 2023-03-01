新竹市警方打擊詐騙 查獲不法利得逾1300萬元

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹市警察局上月執行掃黑及打擊詐欺專案行動，共查獲詐欺案12件43人，包含假投資、靈骨塔投資、拍賣購物詐財等案，計查扣詐欺犯罪不法利得達新台幣1300萬餘元。

新竹市警察局今天發新聞稿表示，2月13至24日執行「全國同步掃黑及打擊詐欺專案行動」，由竹市刑警大隊科技犯罪偵查隊分析數千筆民眾受騙案件，發現犯嫌先向網路購買禮券或點數，取得賣家金融帳號或網購平台的虛擬帳號後，再上網販售價格較低商品，騙民眾將款項匯給賣家，賣家在收到款項後將商品寄給犯嫌，但買家卻遲遲未收到所購買商品而向警方報案，而正常出貨的賣家還因此款項遭凍結，淪為警示帳戶。

竹市警方表示，刑大偵查第二隊也查獲詐騙集團以投資股市、期貨、虛擬貨幣外商公司等詐騙名義，誘騙被害人加入通訊軟體LINE群組，集團成員在群組內偽裝成投資顧問，讓被害人信以為真，跟進投入大筆資金，最終才發現遭詐騙。

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對此，新竹市警察局第二分局函請KTV業者配合在大廳及包廂以「公帶」方式循環播放反詐宣導影片，近日也前往視聽歌唱業、里民活動中心等場所宣導，強化民眾防詐意識，認識詐騙集團常用手法。

新竹市警察局長張素菱於稿中表示，近年民眾遭假投資詐騙件數不少，歹徒會利用網路及簡訊發送假投資廣告，或在交友軟體假冒名人或理財專家，宣稱保證獲利、穩賺不賠等字語吸引被害人，呼籲民眾謹慎。（編輯：李錫璋）1120301