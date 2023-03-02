恐嚇勒索新北議員蘇泓欽3800萬 2嫌判刑4月

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（中央社記者高華謙新北2日電）楊姓與洪姓男子去年透過寄信或傳送語音訊息等方式恐嚇蘇泓欽與蘇的媽媽，勒索新台幣3800萬元，新北地院審酌2嫌犯坦承犯行，今天依恐嚇取財未遂罪判2人各4月徒刑，可上訴。

檢警調查，楊姓與洪姓男子去年1月到3月寄恐嚇信到新北議員蘇泓欽的服務處，指手上有對蘇不利的資料，只要在某日凌晨3時以透明袋子交付3800萬元，就會返還資料。

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檢警調查，由於嫌犯未得手，再次以語音訊息恐嚇「再不接我電話，我就要開始處理你們了，我再看你何時會被抓去關」「一定弄倒你們」等，蘇泓欽及他的媽媽因心生畏懼，且認定可能妨害選舉後，報警處理。

法官審酌，2人恐嚇行徑嚴重危害被害人生命與身體安全，也對選情造成不良影響，不過考量楊嫌與洪嫌坦承犯行，且取得被害人原諒，足認犯後態度尚可；又2人月薪約4萬元，須扶養長輩等一切情況，依恐嚇取財未遂罪判處兩人4月徒刑，得易科罰金。（編輯：方沛清）1120302