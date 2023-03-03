鴨群脫逃逛大街 高市警化身趕鴨人抓捕安置

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高雄市鳥松區路上日前出現5隻鴨子逛大街阻礙車輛通行，警方除指揮交通，還得驅趕集中鴨子，再用捕鳥網一一抓捕移置。（高雄市仁武警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月2日

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄鳥松區路上日前出現5隻鴨子逛大街阻礙車輛通行，仁武警方除指揮交通，還得驅趕集中鴨子，再用捕鳥網一一抓捕移置，初判是鴨子從載運車輛脫逃，目前已通報動保處安置。

高雄市政府警察局仁武分局鳥松分駐所員警1日上午巡邏行經鳥松區中正路400巷路口時，發現有一群鴨群在路上行走，阻礙車輛通行，員警見狀趕緊指揮交通，同時驅趕鴨群至路旁空地。

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仁武分局表示，初步判斷應是從載運車輛脫逃流竄至路旁，警方為避免影響來往車輛通行，先將鴨子驅趕到一起後，再利用捕鳥網將鴨子抓捕裝箱移置，才總算將脫逃的5隻鴨隻一一逮獲。由於不知失主何人，因此先通報動保處人員協助安置。

仁武分局今天發布新聞稿呼籲，載運家禽家畜車輛應要注意鐵籠有無牢靠，以避免動物脫逃而危害其他用路人安全，依道路交通管理處罰條例可處駕駛人新台幣3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1120303