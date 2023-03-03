與酒店涉逃漏稅捐 台中酒商負責人等25人遭起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中3日電）國泰洋酒公司與台中47家酒店以跳開發票隱匿稅額，逃漏稅捐達新台幣8億餘元，台中地檢署今天依違反商業會計法、稅捐稽徵法等，起訴國泰洋酒負責人等25人。

台中地檢署今天發布新聞稿指出，接獲檢舉指國泰洋酒公司與台中市多家知名酒店業者，涉嫌逃漏稅捐案件，1月間指揮檢警調密集發動2波偵查。國泰洋酒劉姓負責人日前以1億元交保，從看守所獲釋。

辦案人員先於今年1月11日、16日，搜索國泰洋酒公司、金悅富理容KTV、麗都理容KTV、金麗都儷晶皇宮理容KTV、儷晶養生會館等19個處所，並帶回各商號負責人、會計及業務等19人釐清案情。

查獲國泰洋酒公司自民國105年6月間起，以虛設行號公司提供空白發票及刷卡機給台中地區包含金錢豹、金麗都等47家酒店，共同隱匿各酒店營業場所銷售額，計22億7521萬餘元。

台中地檢署會同財政部中區國稅局，查核認定以特種飲食業之營業稅稅率25%計算，該47家酒店總計逃漏營業稅稅額共5億6880萬餘元、營利事業所得稅稅額2億1022萬餘元。

辦案團隊耗時1個月，撰擬起訴書共計3348頁、164萬 5887字，完成本案第1波偵結，共計起訴被告劉男等25名被告，並聲請宣告沒收多家酒店業者、負責人的犯罪所得。（編輯：黃世雅）1120303