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屏東公墓火警頻傳 縣府追究刑責警方已送辦5人

2023/3/4 16:12（3/4 16:45 更新）
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屏東縣消防局統計，自2月25日至3月4日下午3時，共接獲上百件的雜草火警，其中公墓火警就達86件。警方呼籲民眾進行掃墓祭祀時不要放火燒雜草，否則觸法最重可處7年以下有期徒刑。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月4日
屏東縣消防局統計，自2月25日至3月4日下午3時，共接獲上百件的雜草火警，其中公墓火警就達86件。警方呼籲民眾進行掃墓祭祀時不要放火燒雜草，否則觸法最重可處7年以下有期徒刑。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月4日
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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東縣政府2月27日宣布，接獲墓地內火警即依放火罪追究刑責，目前屏東警方已送辦5名嫌疑犯，呼籲民眾整理祖墳不要放火燒雜草，否則觸法最重可處7年以下有期徒刑。

屏東消防局統計，自2月25日至今天下午3時，共接獲上百件的雜草火警，其中公墓火警就達86件。

公墓火警頻傳，讓消防員疲於奔命，還有1名蕭姓消防隊員2月26日值勤時因意外殉職，另外也有佳冬鄉1名邱姓老翁整理墓地時遭大火燒死。屏東縣政府2月27日宣布，公墓內接獲通報火警即以放火罪查辦。

屏東縣政府警察局統計，目前查辦4件共5人訊後依刑法公共危險罪章第175條第1項放火罪，移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

警方強調，進行掃墓祭祀時，不要點火燒雜草，否則可能觸犯消防法第14條規定，可處新台幣3000元以下罰鍰；若因而致生公共危險可處1年以上7年以下有期徒刑。（編輯：黃世雅）1120304

#屏東縣政府警察局
#屏東縣
#屏東消防局
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