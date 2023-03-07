5日凌晨偷台灣首廟天壇金紙到他廟焚化 3男大生送辦

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台中高姓男大生2年前向台灣首廟天壇玉皇大帝祈求考上理想大學，卻沒錢燒金紙還願，5日凌晨夥同2名同學開車偷走廟前其他信眾置放價值逾新台幣6萬元的67捆金紙，再送到仁德區一土地公廟焚化，3人被逮送辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月7日

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台中高姓男大生2年前向台灣首廟天壇玉皇大帝祈求考上理想大學，卻沒錢燒金紙還願，5日凌晨夥同2名同學開車偷走廟前其他信眾置放價值逾6萬元的67捆金紙，再送到仁德區一土地公廟焚化，3人被逮送辦。

台南市警察局第二分局警員今天告訴中央社記者，高姓男大生2年前到台南市中西區台灣首廟天壇，向玉皇大帝祈求考上理想學校後，去年課業繁重，無法還願，今年才南下。

不過，高姓男大生沒錢燒金紙還願，就夥同傅姓、樊姓2名同學，以新台幣2000元租了一輛貨車到台南，3人5日凌晨偷走台灣首廟天壇廟前其他信眾置放價值新台幣6萬7000元的67捆金紙，再送到台南市仁德區一間土地公廟焚化。

台灣首廟天壇人員昨天中午發現廟前金紙被偷，立刻報警，警方調閱監視器，鎖定高姓男大生等3人涉案，通知他們到案說明；高姓男大生則供稱，已獲玉皇大帝同意，才載走廟前金紙焚化。警方訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1120307