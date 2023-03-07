調查官洩漏筆錄遭起訴 調查局：從嚴議處

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）調查局周姓調查官任職桃園市調查處期間，涉嫌洩漏內線交易案筆錄等偵查中資料給曹姓退休調查官，日前遭桃檢依洩密罪起訴。調查局今天表示，將召開考績會，從嚴議處周男。

調查局發布新聞稿指出，周姓調查官涉及洩密不法，是由調查局主動發掘、蒐證，並報請桃園地檢署指揮偵辦，已將周男調職，後續將依檢察官偵查結果，召開考績委員會從嚴議處，絕不姑息護短。

全案起於，退休的曹姓調查官任職某上市公司，於民國110年5月間從周姓調查官口中得知，任職公司牽連的證券交易法案件，由桃園處沈姓調查官承辦。

桃園地檢署起訴書指出，曹姓退休調查官透過周姓調查官牽線，私下約出沈姓調查官見面，過程中暗示沈男不要移送內線交易案，並送給沈男2台價值將近新台幣4萬多元的平板電腦。

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沈姓調查官事後隨即將曹姓退休調查官行賄一事，向調查局督察處報告。而周姓調查官卻涉嫌於110年7月間，私下拷貝沈姓調查官製作的內線交易案筆錄、移送書等資料，透過通訊軟體傳給曹男。

調查局接獲沈姓調查官檢舉後，隨即指示北部地區機動工作站介入調查，經報請桃檢指揮偵辦，桃檢日前偵查終結，依洩漏國防以外秘密罪起訴周姓調查官，另依貪污治罪條例的違背職務行賄罪起訴曹姓退休調查官。（編輯：蕭博文）1120307