慶祝婦女節 蔡清祥：女檢察官應兼顧工作與生活

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喜迎婦女節，法務部長蔡清祥（左）8日致贈蜂蜜禮品給台灣高等檢察署檢察官林映姿（右），感謝她在刑法修正上的付出。中央社記者謝幸恩攝 112年3月8日

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（中央社記者謝幸恩台北8日電）法務部響應國際婦女節，今天邀請2名長年進行社會教育的女性檢察官分享工作經驗。部長蔡清祥指出，女性檢察官也應該兼顧工作與生活，要有時間照顧家庭。

蔡清祥指出，檢察官也有柔軟、輕鬆的一面，工作之餘能兼顧家庭，非常值得學習，未來規畫傑出女性檢察官來分享兼顧工作、家庭的職場心得。

蔡清祥說，檢察官用淺顯易懂的方式來做社會教育，相當難能可貴，也鼓勵其他檢察官多聽聽不同的聲音，能預防犯罪，從源頭減少案件，檢察官工作負擔也會減少，也希望組織檢察官法治巡迴演講團隊，走進社會來宣導法律教育。

有23年檢察官資歷的台灣高等檢察署檢察官林映姿，曾擔任法務部刑法研究修正小組委員，參與多次刑法修正，包含修正刑法妨害性自主加重強制性交罪、修正刑法妨害性隱私及不實性影像罪等，去年獲得公務人員傑出貢獻獎。

另一名橋頭地檢署檢察官鄭子薇，現為內政部防治跟蹤騷擾推動諮詢小組委員，主動走進校園、社區宣導性別平等教育、性暴力防制等議題，也獲得教育部社會教育貢獻獎。

林映姿以辦公室的時鐘為例子，提到她把時鐘調快半小時，希望她速度更快、效率更高，才能夠迅速回應人民與社會的期待；鄭子薇指出，社會教育是司法改革的基石，改善性別不平等，讓被害人勇於發聲，建構更平等安全的社會。（編輯：李錫璋）1120308