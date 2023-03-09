高雄火鍋店槍擊案 凶嫌賠百萬和解獲改判11年

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄一間火鍋店去年發生槍擊案，許姓嫌犯朝躲廁所中的黃姓男子連開數槍致重傷，高雄地院依槍砲、殺人未遂等罪判12年4月；高雄高分院考量雙方以100萬元和解，今天改判11年。

針對高雄地方法院一審判處12年4個月徒刑，許男不服上訴，抗辯聲稱自己已供出槍彈來源，且當時被逮時特地從屏東返回高雄投案，盼能從輕改判，檢方則認為許男殺意甚堅，原審量刑過輕也上訴；但高雄高分院法官認為許男是被警方攔查逮捕到案，不符自首要件，且雖供出槍彈來源，但也沒主動交出槍彈，因此不予減刑。

高等法院高雄分院今天發布新聞稿指出，法官考量許男犯後已與被害人以新台幣100萬元達成和解，並先給付15萬元（剩餘85萬元按月分期償還），但審酌他接受朋友寄藏槍彈長達數年，且僅因懷疑黃男在外散布流言，就持槍前往談判，之後又公然行凶，嚴重影響社會秩序等，據此將殺人未遂罪部分由原審8年10月改判為8年、違反槍砲彈藥刀械管制條例部分駁回上訴，維持6年10月，併科新台幣30萬元罰金，共應執行有期徒刑11年，全案仍可上訴。

全案起於，40歲許男原與38歲黃男合資經營中古車行，但許男因懷疑對方在外散布流言，去年3月19日晚間9時許，持朋友寄放數年的衝鋒槍、手槍和數十顆子彈，前往黃男正在用餐的連鎖火鍋店尋仇。

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許男抵達後先要求黃男出面談判，但兩人一言不合，許男竟從手提袋取出預藏衝鋒槍威嚇，黃男見狀趕忙跑到火鍋店廁所內躲藏，但許男仍在確認對方躲藏位置後，朝廁所門板射擊，以致子彈穿透門板擊中身體；黃男逃出廁所後，許男依然繼續射擊直到對方倒地，隨後逃逸。

黃男送醫後受多處穿刺傷、骨折、氣胸等傷害，所幸急救撿回一命。高市警方循線追查，隔天凌晨在大寮逮捕許男，起獲多把槍和數十顆子彈，全案依槍砲、殺人等罪送辦，高雄地檢署偵結後依法提起公訴。（編輯：陳仁華）1120309