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新北中和某回收場疑出現未爆彈 軍方研判無危險性

2023/3/10 13:38（3/10 14:21 更新）
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新北中和某資源回收場10日疑似出現未爆彈。警方與軍方趕抵現場戒備，初步研判這枚疑似砲彈的東西沒有危險性及殺傷力，已由軍方帶回處置，搬運過程安全順利。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月10日
新北中和某資源回收場10日疑似出現未爆彈。警方與軍方趕抵現場戒備，初步研判這枚疑似砲彈的東西沒有危險性及殺傷力，已由軍方帶回處置，搬運過程安全順利。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月10日
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（中央社記者高華謙新北10日電）新北市中和某資源回收場今天疑似出現未爆彈。警方與軍方趕抵現場戒備，初步研判這枚疑似砲彈的東西沒有危險性及殺傷力，中午12時30分已由軍方帶回。

新北市政府警察局中和分局上午10時許接獲民眾報案，指在資源回收廠整理回收物時，發現一枚疑似砲彈的東西。警方趕抵現場調查，發現這枚疑似砲彈的彈身長約60公分、寬約14公分，因此立刻拉起封鎖線，並通報鑑識中心、刑事局及國軍未爆彈處理小組。

現場負責人32歲謝男向警方表示，這批金屬廢鐵是前幾天向民眾收的，不清楚來源是什麼。

陸軍中午12時許到場後，以防爆毯包裹住這枚疑似砲彈物品，並研判這枚東西沒有危險性及殺傷力，12時30分已帶回處置，搬運過程安全順利，現場警戒警力隨即撤離。（編輯：方沛清）1120310

新北市政府警察局中和分局10日上午接獲民眾報案，指在資源回收廠整理回收物時，發現一枚疑似砲彈的東西。警方趕抵現場調查，隨即拉起封鎖線，並通報鑑識中心、刑事局及國軍未爆彈處理小組到場。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月10日
新北市政府警察局中和分局10日上午接獲民眾報案，指在資源回收廠整理回收物時，發現一枚疑似砲彈的東西。警方趕抵現場調查，隨即拉起封鎖線，並通報鑑識中心、刑事局及國軍未爆彈處理小組到場。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月10日
#未爆彈
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