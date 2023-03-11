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臉部平權國道馬拉松 泰山汐止北上高架段封閉

2023/3/11 14:49
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（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市警察局表示，2023臉部平權運動台北國道馬拉松12日登場，活動會場將設在淡水河6號疏散門堤外廣場，凌晨2時起，封閉國道1號泰山至汐止北上高架路段全部車道。

台北市警察局交通大隊今天指出，2023臉部平權運動台北國道馬拉松將於12日清晨5時至中午12時，在國道1號（五股至汐止北上高架段）舉辦，主辦單位預估參加人數約1萬2000人。

為因應活動集結及初期會場將設在淡水河6號疏散門堤外廣場（近環河北路、敦煌路口），警方規劃，從12日凌晨4時至中午12時，機動管制淡水河6號疏散門前的環河北路2段往南車輛，呼籲駕駛人注意，並減速慢行。

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其他交通管制時間及地點，12日凌晨2時至中午12時，封閉國道1號泰山至汐止的北上高架路段全部車道，警方建議，原本行駛國道1號（汐五高架段）北上車流，可改道行駛國道1號的平面路段。

警方表示，為維護道路交通安全順暢及減少因交通管制造成用路人不便，相關措施可至台北市警局官網、台北波麗士及交通警察大隊臉書（Facebook）查詢，或收聽警廣路況插播，呼籲駕駛人遵守執勤員警及義交指揮和疏導，一起維護交通安全。（編輯：張銘坤）1120311

#國道1號
#台北市警察局交通大隊
#汐止
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