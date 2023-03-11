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雲林綠能弊案 涉案議員盼調議事廳影帶還清白

2023/3/11 18:22
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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）根據自由時報報導，雲林縣議長沈宗隆等人成立公司，透過鍾姓包商漂白達德集團的賄款，多名涉案議員今天強調無此事，更沒為特定公司護航，建議檢方可以調閱議會的影帶查證，還議員清白。

雲林地檢署偵辦沈宗隆等人涉向達德集團收賄案，9日傳喚相關人等，並認為沈宗隆等6人有串供之虞向法院聲押。法院10日裁定，沈宗隆等5人以新台幣6萬元到200萬元不等金額交保，潘姓前執行長收押。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁接受中央社記者電訪表示，檢方已經收到法院的裁定書，將於近日提出抗告，同時追查金流，釐清案情，穩固證據。

外界懷疑還有其他涉案人，檢方可能會有第二波搜索，朱啟仁強調，證據到哪裡就辦到哪裡，檢方會秉持客觀公正立場偵辦。

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根據自由時報今天的報導，沈宗隆與縣議員王又民、黃文祥等人成立公司，並由鍾姓男子擔任公司負責人承攬相關工程，為賄款進行「洗錢」，即檢方強調「利用夾帶在工程款方式」的行賄手法。涉案議員表示，根本不知道什麼工程公司，跟他也沒關係。

另一名涉案議員指出，許多議員接到民眾陳情稱，縣府審查使用執照和建照牛步，議員們只是凸顯問題，要求縣府改善，期盼檢方調閱議事廳的影帶，證明議員們的清白，大家並沒有針對特定廠商護航。（編輯：黃世雅）1120311

#沈宗隆
#朱啟仁
#雲林地檢署
沈宗隆
雲林縣議長沈宗隆等人涉綠能弊案交保 檢方不排除抗告涉綠能弊案 雲林縣議長沈宗隆200萬元交保
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