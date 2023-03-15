更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宏都拉斯擬與中國建交 外交部召見大使表達嚴正關切
首頁 / 社會

鳳山商工校車半路突起火 35名學生緊急疏散

2023/3/15 10:18（3/15 10:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立鳳山商工一輛校車15日上午行經鳳山區光遠路、經武路口時引擎突冒煙起火，警消獲報立即前往救援，幸未釀傷亡。（讀者提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月15日
國立鳳山商工一輛校車15日上午行經鳳山區光遠路、經武路口時引擎突冒煙起火，警消獲報立即前往救援，幸未釀傷亡。（讀者提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄15日電）國立鳳山商工一輛校車今天上午行經鳳山區光遠路、經武路口，引擎突冒煙起火，車上學生第一時間聞到燒焦味告訴司機，駕駛立即下車查看，全車緊急疏散，所幸未釀傷亡。

鳳山區長石慶豐聞訊立即趕赴現場，他告訴中央社記者，事發當時約7時30分，學生告訴司機有聞到燒焦味，司機也立即停車查看，發現引擎有冒出濃煙；當下司機立即疏散車上35名學生，眾人下車後，引擎開始出現火苗起火。

因事發地點鄰近鳳山分局和消防隊，警消獲報後，消防車立即出動，火勢在很短時間內就撲滅；因事發地點車流量大，警方也在現場維持交通秩序。

校方接獲通知後也立即啟動應變，派出另一輛專車將學生接到學校，教官也在第一時間到場關心。校方表示，此車在今年1月有驗車，將會強化專車逃生演練和專車的履約督導。確切起火原因，警消調查釐清中。（編輯：陳仁華）1120315

國立鳳山商工一輛校車15日上午行經鳳山區光遠路、經武路口時引擎突冒煙起火，鳳山區長石慶豐（右3）、議員鄭安秝（右2）到場協助與關心。（讀者提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月15日
國立鳳山商工一輛校車15日上午行經鳳山區光遠路、經武路口時引擎突冒煙起火，鳳山區長石慶豐（右3）、議員鄭安秝（右2）到場協助與關心。（讀者提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月15日
#石慶豐
#鳳山
#國立鳳山商工
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族