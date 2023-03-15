鳳山商工校車半路突起火 35名學生緊急疏散

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）國立鳳山商工一輛校車今天上午行經鳳山區光遠路、經武路口，引擎突冒煙起火，車上學生第一時間聞到燒焦味告訴司機，駕駛立即下車查看，全車緊急疏散，所幸未釀傷亡。

鳳山區長石慶豐聞訊立即趕赴現場，他告訴中央社記者，事發當時約7時30分，學生告訴司機有聞到燒焦味，司機也立即停車查看，發現引擎有冒出濃煙；當下司機立即疏散車上35名學生，眾人下車後，引擎開始出現火苗起火。

因事發地點鄰近鳳山分局和消防隊，警消獲報後，消防車立即出動，火勢在很短時間內就撲滅；因事發地點車流量大，警方也在現場維持交通秩序。

校方接獲通知後也立即啟動應變，派出另一輛專車將學生接到學校，教官也在第一時間到場關心。校方表示，此車在今年1月有驗車，將會強化專車逃生演練和專車的履約督導。確切起火原因，警消調查釐清中。（編輯：陳仁華）1120315