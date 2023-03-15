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首頁 / 社會

疑婚外情糾紛砍殺男牙醫致死 女子遭判15年

2023/3/15 11:25
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（中央社記者劉世怡台北15日電）28歲曾姓女子去年3月間疑因婚外情糾紛，到北市文山區街上持刀砍死57歲已婚呂姓男牙醫後自殘被送醫救回。一審台北地方法院今天依殺人罪判曾女15年徒刑。可上訴。

一審台北地方法院開庭期間，曾女原先否認有殺人犯行，後來才改口坦認殺人犯行，並表示願意在看守所內贖罪；曾女辯護人請求鑑定曾女在犯案當下是否因病而無法辨識行為違法。

一審合議庭審酌，經亞東醫院鑑定結果，曾女並無因精神疾病而顯著降低辨識行為違法，且她涉犯本件殺人罪嫌重大，今天依殺人罪判刑15年，可上訴。

全案緣於，台北市警消於去年3月間獲報，文山區萬盛街上發生砍殺案，立即派員到場處理，現場發現男子身中多刀、傷重已無呼吸心跳，女子也有自殘傷口，緊急將兩人分送萬芳醫院、台大醫院搶救。男子於當天下午不治身亡。

檢警調查，已婚的呂男為新北市執業的牙醫師，曾女曾經在呂男服務的牙醫診所擔任助理，2人疑有感情糾紛。事發時，曾女持刀前往呂男住處附近，與呂男發生爭執後持刀砍殺呂男，造成呂男胸口和身上有多處刀傷，當場無呼吸心跳，送醫後不治。

曾女犯案後持刀自殘，送醫治療後製作筆錄。台北地檢署去年偵查終結，依殺人罪嫌起訴曾女，案件移由一審台北地院審理。（編輯：李亨山）1120315

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#台北地方法院
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